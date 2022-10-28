Дюрица: «Локомотиву» нужно за счет эмоций вырвать победу у ЦСКА"

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Футболисты «Локомотива» должны понимать, что играют дома. Очень важно, как команда будет играть с первых минут, если будут играть агрессивно и активно прессинговать, то смогут вырвать победу, — цитирует ТАСС Дюрицу. — Если покажут игру, как в последнем матче, то им будет очень сложно с ЦСКА. Конечно, у них три ничьих подряд, но я думаю, что они немного в лучшей форме, чем «Локомотив». Поэтому «Локомотиву» нужно за счет эмоций вырвать эту победу у ЦСКА».

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ (12 очков). Армейцы располагаются на 3-й строчке (26 очков).

Матч «Локомотив» — ЦСКА пройдет завтра, 29 октября. Начало встречи — 19:00 по московскому времени.