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Сегодня, 17:42

Дюрица: «Локомотиву» нужно за счет эмоций вырвать победу у ЦСКА"

Мария Гусева
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Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Футболисты «Локомотива» должны понимать, что играют дома. Очень важно, как команда будет играть с первых минут, если будут играть агрессивно и активно прессинговать, то смогут вырвать победу, — цитирует ТАСС Дюрицу. — Если покажут игру, как в последнем матче, то им будет очень сложно с ЦСКА. Конечно, у них три ничьих подряд, но я думаю, что они немного в лучшей форме, чем «Локомотив». Поэтому «Локомотиву» нужно за счет эмоций вырвать эту победу у ЦСКА».

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ (12 очков). Армейцы располагаются на 3-й строчке (26 очков).

Матч «Локомотив» — ЦСКА пройдет завтра, 29 октября. Начало встречи — 19:00 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/16188775
Ян Дюрица
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
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