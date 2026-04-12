Кисляк: «Не считаю, что «Сочи» переиграл ЦСКА. Мы доминировали»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк не считает, что «Сочи» выглядел лучше московской команды в матче 24-го тура РПЛ.

12 апреля армейцы на своем поле уступили сочинцам со счетом 0:1. Единственный гол забил Мартин Крамарич, который на 11-й минуте реализовал пенальти, назначенный после видеопросмотра за фол защитника ЦСКА Жоао Виктора на Вячеславе Литвинове из «Сочи» в собственной штрафной.

— Для ЦСКА серия поражений недопустима. Не считаю, что «Сочи» нас переиграл. Только в первые 15 минут. В остальном мы доминировали. Момент с пенальти? Если его назначили, значит, он был.

— Не показалось, что пенальти легковесный?

— Это не мне судить. Пусть это скажет наша любимая ЭСК.

ЦСКА с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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