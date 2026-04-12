Кисляк назвал Мойзеса важной фигурой в раздевалке ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал выход защитника команды Мойзеса на поле в матче 24-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1).

«Мойзес — важная фигура в раздевалке и на поле. Ему доверяют болельщики и тренер. Мы слышали, как его встречали трибуны», — сказал футболист.

31-летний бразилец вышел на замену на 78-й минуте встречи, заменив Милана Гайича.

19 марта Мойзеса отстранили от тренировок с основным составом из-за конфликта с тренером армейцев Фабио Челестини после поражения от «Краснодара» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. 1 апреля в клубе сообщили, что Мойзес извинился перед тренером и вернулся к тренировкам с командой.

В этом сезоне на счету Мойзеса 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.