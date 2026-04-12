Жоаозиньо уверен в победе «Краснодара» над «Зенитом»

Экс-футболист «Краснодара» Жоаозиньо в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «быками».

«Сегодня шансы 50 на 50, но лично я уверен в победе «Краснодара». У «быков» сейчас есть хороший момент для того, чтобы выиграть и чемпионат, и Кубок», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет в воскресенье, 12 апреля, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало игры — в 19.30 мск.

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