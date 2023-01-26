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Карраскаль — об инциденте в матче с «Симбой»: «Привык, что бьют по ногам, но зубы еще не ломали!»

Карраскаль ответил на вопрос о выбитом зубе в товарищеском матче против «Симбы» из Танзании
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль в интервью «СЭ» ответил на вопрос о выбитом зубе в товарищеском матче против «Симбы» из Танзании (2:2).

«В конце матча получил сильнейший удар. Я с мячом уходил в центр, а соперник выставил плечо — встретил меня таким образом. И я налетел на него на всей скорости! Удар был очень жестким. Футбол — не просто игра, это еще и борьба. Эти стыки — часть футбола. Опять же, техничные игроки вроде меня довольно часто страдают, потому что против нас играют жестко, а порой и грубо. Мне не привыкать, когда меня бьют по ногам. Но чтобы ломали зубы — такого еще не было, ха-ха! Получал от соперников раньше только в подкатах», — сказал Карраскаль.

24-летний колумбиец в сезоне-2022/23 забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах.

Полное интервью Хорхе Карраскаля «СЭ» здесь

Хорхе Карраскаль
ФК ЦСКА (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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