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Сегодня, 08:30

Карраскаль назвал Акинфеева главным авторитетом в ЦСКА: «Он — легенда и человек, которого все уважают»

Карраскаль рассказал, кто является для него главными авторитетами в ЦСКА
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль в интервью «СЭ» рассказал, кто является для него главными авторитетами в команде.

«Конечно, главный авторитет — это Игорь [Акинфеев]. Он — легенда ЦСКА и человек, которого все уважают. Еще назову Чалова, Хесуса [Медину], Мендеса, Сашу [Зделара], Дивеева, Кучаева, Облякова... Получается, я назвал почти всех! Но давайте оставим, потому что все правда отлично работают и вносят свой вклад в результаты ЦСКА. Кстати, я забыл старичка — Набу (Кирилл Набабкин, — Прим. «СЭ»)! Он тоже важный человек для нашей команды», — сказал Карраскаль «СЭ».

В этом сезоне 36-летний Акинфеев принял участие в 18 матчах ЦСКА, в которых пропустил 19 голов и 5 раз сохранил ворота сухими.

Полное интервью Хорхе Карраскаля «СЭ» здесь

Игорь Акинфеев
Хорхе Карраскаль
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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