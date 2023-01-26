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Карраскаль — об инциденте с заменой в дерби: «Понимаю, что мне нужно повзрослеть»

Карраскаль ответил на вопрос о своем недовольстве заменой по ходу против «Спартака»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем недовольстве заменой по ходу матча 13-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:2).

— Футбол для меня все. Это моя жизнь! Покидать поле во время дерби в тот момент, когда команда в тебе нуждается, ужасно... Это очень огорчает. Понимаю, что мне необходимо принимать такие ситуации. И наконец-то повзрослеть — в том смысле, чтобы больше не давать волю эмоциям.

Но в любом случае я ничего не имел против тренеров — это чисто игровые вещи: я хочу полностью отдаваться игре, борьбе... Просто иногда не получается. Возможно, мои эмоции выглядят как-то по-детски. С другой стороны, посмотрите на Месси или Роналду — они провели миллион матчей, но иногда ведут себя точно так же. Тогда почему мне нельзя, ха-ха! — сказал Карраскаль.

Карраскаль был заменен на 66-й минуте, вместо него на поле вышел Никита Ермаков. Колумбиец сразу после замены выказал недовольство решением главного тренера Владимира Федотова. Тот, в свою очередь, после матча предложил недовольным заменами Карраскалю и Хесусу Медине их недовольство «засунуть в одно место».

Полное интервью Хорхе Карраскаля «СЭ» — здесь

Хорхе Карраскаль
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
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Зенит – Н. Новгород
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Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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