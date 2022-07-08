Медина ответил на вопрос, останется ли в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал о своем будущем. 25-летний парагваец заявил, что чувствует себя хорошо в московском клубе.

«Останусь ли в ЦСКА на следующий сезон? На данный момент, я чувствую себя хорошо в клубе», — приводит слова Медины «Чемпионат».

В прошедшем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал две результативные матчи в 12 матчах за армейцев во всех турнирах. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.