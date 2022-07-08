Медина ответил на вопрос, останется ли в ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал о своем будущем. 25-летний парагваец заявил, что чувствует себя хорошо в московском клубе.
«Останусь ли в ЦСКА на следующий сезон? На данный момент, я чувствую себя хорошо в клубе», — приводит слова Медины «Чемпионат».
В прошедшем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал две результативные матчи в 12 матчах за армейцев во всех турнирах. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.
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|0
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|0
|0
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|0
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|Краснодар
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
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7
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8
|Кр. Советов
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|0
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9
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
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12
|Урал
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|0
|0
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|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
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|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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