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Медина ответил на вопрос, останется ли в ЦСКА

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал о своем будущем. 25-летний парагваец заявил, что чувствует себя хорошо в московском клубе.

«Останусь ли в ЦСКА на следующий сезон? На данный момент, я чувствую себя хорошо в клубе», — приводит слова Медины «Чемпионат».

В прошедшем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал две результативные матчи в 12 матчах за армейцев во всех турнирах. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4749313-hesus-medina-otvetil-na-vopros-ostanetsya-li-on-v-cska.html
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