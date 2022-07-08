В «Оренбурге» близки к подписанию аргентинского полузащитника Габриэля Флорентина
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб ведет переговоры о подписании аргентинского полузащитника Габриэля Флорентина.
«Мы работаем над этим трансфером. Переговоры проходят достаточно успешно. Мы близки к подписанию. Как только это случится — мы объявим на официальных источниках», — сказал Еремякин «СЭ».
23-летний Флорентин играет за «Архентинос Хуниорс». Его контракт с клубом рассчитан до конца 2024 года.
В сезоне-2022 полузащитник сыграл за команду 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
|- : -
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
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|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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|
Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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|17.07
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