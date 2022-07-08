В «Оренбурге» близки к подписанию аргентинского полузащитника Габриэля Флорентина

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб ведет переговоры о подписании аргентинского полузащитника Габриэля Флорентина.

«Мы работаем над этим трансфером. Переговоры проходят достаточно успешно. Мы близки к подписанию. Как только это случится — мы объявим на официальных источниках», — сказал Еремякин «СЭ».

23-летний Флорентин играет за «Архентинос Хуниорс». Его контракт с клубом рассчитан до конца 2024 года.

В сезоне-2022 полузащитник сыграл за команду 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.