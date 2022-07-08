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Сегодня, 10:45

В «Оренбурге» близки к подписанию аргентинского полузащитника Габриэля Флорентина

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб ведет переговоры о подписании аргентинского полузащитника Габриэля Флорентина.

«Мы работаем над этим трансфером. Переговоры проходят достаточно успешно. Мы близки к подписанию. Как только это случится — мы объявим на официальных источниках», — сказал Еремякин «СЭ».

23-летний Флорентин играет за «Архентинос Хуниорс». Его контракт с клубом рассчитан до конца 2024 года.

В сезоне-2022 полузащитник сыграл за команду 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Футбол
РПЛ
ФК Архентинос Хуниорс
ФК Оренбург
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