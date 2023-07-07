Александров: «В ЦСКА проголосовали, что я не нужен команде»

Защитник «Пари НН» Виктор Александров рассказал о том, как проходил просмотр в ЦСКА.

«В ЦСКА сказали, что я не подхожу. Я успел съездить с юношеской командой на турнир в Питер, который отыграл на позиции опорника. Уже на турнире стало понятно, что я вряд ли пригожусь ЦСКА. У них в структуре проходит голосование с участием руководства академии, тренера и селекционера. В моем случае большинством голосов решили, что я не нужен. Помню, что тогда я сильно расстроился, ведь очень хотел попасть в ЦСКА», — приводит слова Александрова Sport24.

21-летний россиянин является уроженцем Нижнего Новгорода и выступает за команду с января 2023 года, перейдя из «Рубина». В январе 2021 года он был отдан в аренду до конца года в латвийский клуб «Валмиера».

В минувшем сезоне на счету Александрова 27 матчей за «Пари НН», в которых он забил пять голов.