Александров: «В ЦСКА проголосовали, что я не нужен команде»
Защитник «Пари НН» Виктор Александров рассказал о том, как проходил просмотр в ЦСКА.
«В ЦСКА сказали, что я не подхожу. Я успел съездить с юношеской командой на турнир в Питер, который отыграл на позиции опорника. Уже на турнире стало понятно, что я вряд ли пригожусь ЦСКА. У них в структуре проходит голосование с участием руководства академии, тренера и селекционера. В моем случае большинством голосов решили, что я не нужен. Помню, что тогда я сильно расстроился, ведь очень хотел попасть в ЦСКА», — приводит слова Александрова Sport24.
21-летний россиянин является уроженцем Нижнего Новгорода и выступает за команду с января 2023 года, перейдя из «Рубина». В январе 2021 года он был отдан в аренду до конца года в латвийский клуб «Валмиера».
В минувшем сезоне на счету Александрова 27 матчей за «Пари НН», в которых он забил пять голов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -