Полузащитник ЦСКА Глебов мечтает о переходе в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, что мечтает в будущем стать футболистом «Манчестер Юнайтед».

— Газзаев сказал, что скоро мы увидим тебя в топ-лиге. Как скоро?

— Не этой зимой, конечно. Но и не через пять лет, надеюсь. Мечта — «Манчестер Юнайтед». Полюбил его как бренд: «Олд Траффорд», Фергюсон, — приводит Sport24 слова Глебова.

Глебов перешел в академию ЦСКА из челябинского «Сигнала» в 2020 году. Он дебютировал за основную команду армейцев 5 марта 2023 года в матче 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:2).

В сезоне-2025/26 19-летний Глебов забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 11 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 1,5 миллиона евро.