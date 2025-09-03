Игрок «Акрона» Эсковал о книгах для футболистов: «В Португалии такого нет, никогда с таким не встречался»

Португальский защитник тольяттинского «Акрона» Жуан Эсковал поделился «СЭ» мнением об идее министра спорта РФ Михаила Дегтярева о повышении уровня образования молодых футболистов посредством чтения книг.

«Книги будут на русском? В Португалии такого нет. Никогда с таким не встречался. Каждый выбирает свои предпочтения и живет своей жизнью. Останусь нейтральным в этом вопросе», — сказал Эсковал «СЭ».

25 августа министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Минспорта утвердит перечень рекомендуемых книг для российских футболистов.