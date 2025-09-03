Дуарте опубликовал обращение после ухода из «Спартака»

Защитник Алексис Дуарте опубликовал обращение после перехода из «Спартака» в «Сантос».

«Сегодня пришло время попрощаться с клубом, который открыл мне свои двери. Спасибо болельщикам за всю любовь и поддержку, спасибо руководству и тренерскому штабу, спасибо моим товарищам по команде за поддержку. Я желаю вам всяческих успехов в этом сезоне. Спасибо, «Спартак»!» — написал Дуарте в своих соцсетях.

3 сентября «Спартак» сообщил о переходе 25-летнего парагвайца. Футболист подписал контракт с «Сантосом» до 2029 года.

Дуарте выступал за «Спартак» с 2023 года. Он провел 67 матчей и отличился одной результативной передачей.