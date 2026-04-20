Источник: Карпукас отказался от улучшенного контракта «Локомотива»

«Локомотив» перед матчем с «Оренбургом» (1:0) в 25-м туре РПЛ предложил полузащитнику Артему Карпукасу улучшенный контракт на длительный срок, сообщает МЯЧ RU.

По информации источника, 23-летний футболист ответил отказом на предложение железнодорожников.

Также отмечается, что на прошлой неделе «Краснодар» неофициально обратился к руководству «Локомотива» с предложением выкупить права на Карпукаса в летнее трансферное окно. В московской команде не хотят отпускать полузащитника и рассчитывают, что им удастся договориться с воспитанником. Однако ситуация после ответа игрока может поменяться.

В сезоне-2025/26 Карпукас провел 30 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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