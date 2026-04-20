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Источник: Карпукас отказался от улучшенного контракта «Локомотива»

Алина Савинова
Артем Карпукас.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» перед матчем с «Оренбургом» (1:0) в 25-м туре РПЛ предложил полузащитнику Артему Карпукасу улучшенный контракт на длительный срок, сообщает МЯЧ RU.

По информации источника, 23-летний футболист ответил отказом на предложение железнодорожников.

Также отмечается, что на прошлой неделе «Краснодар» неофициально обратился к руководству «Локомотива» с предложением выкупить права на Карпукаса в летнее трансферное окно. В московской команде не хотят отпускать полузащитника и рассчитывают, что им удастся договориться с воспитанником. Однако ситуация после ответа игрока может поменяться.

В сезоне-2025/26 Карпукас провел 30 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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Артем Карпукас
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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