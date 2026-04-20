Брат Коваленко заявил, что футболист «Сочи» планирует выступать за сборную Армении

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко собирается выступать за сборную Армении, сообщает «РБ Спорт».

Как отмечает источник, ранее Федерация футбола Армении неоднократно связывалась с футболистом и командами, за которые он играл. Коваленко ждал вызова в сборную России, однако недавно получил новое предложение от армянской федерации и решил дать согласие. Сейчас 22-летний полузащитник собирает документы для получения армянского спортивного гражданства. Эту информацию подтвердил его брат Артем Коваленко.

«Это правда, переговоры ведутся. Сейчас Саша оформляет документы, чтобы успеть (получить гражданство) к матчам Лиги наций», — заявил родственник футболиста.

Коваленко вернулся в «Сочи» летом 2025 года. Ранее он также выступал за «Оренбург», «Зенит» и «Крылья Советов».

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