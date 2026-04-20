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Брат Коваленко заявил, что футболист «Сочи» планирует выступать за сборную Армении

Алина Савинова

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко собирается выступать за сборную Армении, сообщает «РБ Спорт».

Как отмечает источник, ранее Федерация футбола Армении неоднократно связывалась с футболистом и командами, за которые он играл. Коваленко ждал вызова в сборную России, однако недавно получил новое предложение от армянской федерации и решил дать согласие. Сейчас 22-летний полузащитник собирает документы для получения армянского спортивного гражданства. Эту информацию подтвердил его брат Артем Коваленко.

«Это правда, переговоры ведутся. Сейчас Саша оформляет документы, чтобы успеть (получить гражданство) к матчам Лиги наций», — заявил родственник футболиста.

Коваленко вернулся в «Сочи» летом 2025 года. Ранее он также выступал за «Оренбург», «Зенит» и «Крылья Советов».

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Источник: РБ Спорт
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Александр Коваленко
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«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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ЦСКА

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