Хлусевич — о переходе в «Ахмат»: «Сильно ни с кем не обсуждал это предложение»

Полузащитник «Ахмата» Даниил Хлусевич прокомментировал свой переход в грозненскую команду из «Спартака» на правах аренды.

«Сильно ни с кем не обсуждал это предложение, потому что ключевое решение всегда остается за мной. К тому же перед переходом у каждого бывают свои личные цели и задачи. У меня были свои цели, переходя в «Ахмат», и отталкивался, соответственно, я от себя», — цитирует 25-летнего футболиста пресс-служба «Ахмата».

Соглашение Хлусевича с грозненцами рассчитано до 30 июня 2026 года. В сезоне-2025/26 в 10 матчах за «Спартак» он забил один гол.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.