Мусаев — о Кордобе: «Он тренируется с командой, но еще не хватает игрового тонуса»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о состоянии нападающего команды Джона Кордобы.

«У Джона была неприятная травма, он пропустил большую часть сборов. Наша основная задача была привести его к сезону в оптимальном состоянии здоровья. У нас отменилась последняя игра на сборах и, наверное, ему еще не хватает игрового тонуса. Но он с командой, уже работает 3 недели в полную, сыграл 30 минут с «Зенитом». Просто не будет, но другого выхода нет, думаю, от игры к игре Джон будет прибавлять», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

В этом сезоне на счету 32-летнего колумбица 24 матча во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 6 результативными передачами.

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