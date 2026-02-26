Смородская в шоке от того, что Вендел не умеет читать, писать и считать

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака о том, что полузащитник петербуржцев Вендел не умеет читать, считать и писать.

«Я в шоке, честно говоря. Где они таких футболистов находят? Врать Семак не будет. Штрафы за опоздания? Думаю, Венделу объясняют что к чему. В принципе, я за свою жизнь не видела людей, которые не умеют читать, считать и писать. Таких я не знаю. В моем «Локомотиве» все легионеры были образованными: говорили на нескольких языках, читали и писали», — сказала Смородская «СЭ».

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В сезоне-2025/26 28-летний бразилец провел 16 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.