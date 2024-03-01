Полиция Дубая подтвердила задержание Промеса

Полиция Дубая вчера, 29 февраля, задержала форварда «Спартака» Квинси Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, игрок доставлен в полицейский участок «Аль-Хаванидж», сообщили ТАСС в полиции Дубая.

«Подданный Нидерландов Квинси Промес был задержан вчера и доставлен в полицейский участок «Аль-Хаванидж», — сказал представитель полиции в аэропорту Аль-Мактум.

Сегодня, 1 марта, источник сообщил, что футболист задержан в Дубае по причине побега с места ДТП.

Ранее Mash сообщил, что Промеса не выпустили из ОАЭ из-за обращения прокуратуры Нидерландов.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. Позже Telegram-канал Baza сообщил, что футболиста задержали в аэропорту, он находится в отделении полиции.