В «Локомотиве» сообщили об отсутствии предложений по Тикнизяну из Европы в зимнее трансферное окно

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем защитника Наира Тикнизяна в клубе.

— Во время переговоров жена Тикнизяна писала, что «Локомотив» не договорился о трансфере Наира с двумя европейскими командами.

— Этой зимой предложений из Европы не было. Насколько понимаю, речь шла про более ранние периоды. Например, летом приходил запрос от «Вердера», но сумма была недостойна Наира. Поэтому сделка не состоялась.

— Есть версия, что Тикнизян специально запросил неподъемную зарплату для «Зенита», чтобы не переходить в Питер сейчас, а уехать в Европу чуть позднее.

— В ситуации с Тикнизяном, на мой взгляд, огромную роль играет его тандем с Галактионовым. Любому игроку важно найти своего тренера, и система Михаила Михайловича Наиру очень подходит: в ней он развивается, прибавляет. И имеет право самостоятельно принимать решения о будущем. Если ярко проведет вторую часть сезона — а я не сомневаюсь, что так и произойдет, — то, вероятно, в клуб поступят новые предложения. И необязательно от «Зенита».

В январе появилась информация, что 24-летний футболист близок к переходу в «Зенит». 25 января сообщалось, что сделка сорвался из-за того, что Тикнизян не согласовал с сине-бело-голубыми условия контракта.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.