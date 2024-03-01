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Сегодня, 15:05

В «Локомотиве» сообщили об отсутствии предложений по Тикнизяну из Европы в зимнее трансферное окно

К. Алексеев , Л. Волотко , М. Антонов
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Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем защитника Наира Тикнизяна в клубе.

— Во время переговоров жена Тикнизяна писала, что «Локомотив» не договорился о трансфере Наира с двумя европейскими командами.

— Этой зимой предложений из Европы не было. Насколько понимаю, речь шла про более ранние периоды. Например, летом приходил запрос от «Вердера», но сумма была недостойна Наира. Поэтому сделка не состоялась.

— Есть версия, что Тикнизян специально запросил неподъемную зарплату для «Зенита», чтобы не переходить в Питер сейчас, а уехать в Европу чуть позднее.

— В ситуации с Тикнизяном, на мой взгляд, огромную роль играет его тандем с Галактионовым. Любому игроку важно найти своего тренера, и система Михаила Михайловича Наиру очень подходит: в ней он развивается, прибавляет. И имеет право самостоятельно принимать решения о будущем. Если ярко проведет вторую часть сезона — а я не сомневаюсь, что так и произойдет, — то, вероятно, в клуб поступят новые предложения. И необязательно от «Зенита».

В январе появилась информация, что 24-летний футболист близок к переходу в «Зенит». 25 января сообщалось, что сделка сорвался из-за того, что Тикнизян не согласовал с сине-бело-голубыми условия контракта.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Юрий Нагорных. «Восьми бразильцев у нас никогда не будет, а восемь игроков сборной России — это реально». Интервью босса «Локо»

Наяир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
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