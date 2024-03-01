Источник: Промес задержан в Дубае по причине побега с места ДТП

Нападающий «Спартака» Квинси Промес был задержан в аэропорту ОАЭ не из-за дела, возбужденного против него в Нидерландах, сообщает журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, 32-летний голландец был задержан в аэропорту Дубая из-за того, что попал в аварию на территории ОАЭ и сбежал с места ДТП. Сообщается, что про задержание узнала голландская прокуратура, которая запросила у ОАЭ выдачу футболиста.

Ранее Mash сообщил, что Промеса не выпустили из ОАЭ из-за обращения прокуратуры Нидерландов.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. Позже Telegram-канал Baza сообщил, что футболиста задержали в аэропорту, он находится в отделении полиции.