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Сегодня, 14:50

В «Локомотиве» назвали причину срыва трансфера Тикнизяна в «Зенит»

К. Алексеев , Л. Волотко , М. Антонов
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Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» раскрыл детали несостоявшегося перехода защитника Наира Тикнизяна в «Зенит».

— Самый громкий трансфер, который мог случиться зимой — переход Тикнизяна в «Зенит». Правильно ли мы понимаем, что клубы обо всем договорились, но сделка сорвалась из-за игрока?

— Мы с «Зенитом» действительно согласовали все условия, но футболиста предложение не устроило. «Локомотив» с уважением относится к решению игрока, поэтому ровным счетом ничего не изменилось — Наир продолжил подготовку к рестарту сезона.

— Судя по цифрам в СМИ, «Локомотив» мог хорошо заработать.

— Да, с финансовой точки зрения сделка выглядела неплохо, но опять же — мы уважаем решение нашего футболиста.

В январе появилась информация, что 24-летний футболист близок к переходу в «Зенит». 25 января сообщалось, что сделка сорвался из-за того, что Тикнизян не согласовал с сине-бело-голубыми условия контракта.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Юрий Нагорных. «Восьми бразильцев у нас никогда не будет, а восемь игроков сборной России — это реально». Интервью босса «Локо»

Наяир Тикнизян
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
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Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
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