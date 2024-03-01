В «Локомотиве» назвали причину срыва трансфера Тикнизяна в «Зенит»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» раскрыл детали несостоявшегося перехода защитника Наира Тикнизяна в «Зенит».

— Самый громкий трансфер, который мог случиться зимой — переход Тикнизяна в «Зенит». Правильно ли мы понимаем, что клубы обо всем договорились, но сделка сорвалась из-за игрока?

— Мы с «Зенитом» действительно согласовали все условия, но футболиста предложение не устроило. «Локомотив» с уважением относится к решению игрока, поэтому ровным счетом ничего не изменилось — Наир продолжил подготовку к рестарту сезона.

— Судя по цифрам в СМИ, «Локомотив» мог хорошо заработать.

— Да, с финансовой точки зрения сделка выглядела неплохо, но опять же — мы уважаем решение нашего футболиста.

В январе появилась информация, что 24-летний футболист близок к переходу в «Зенит». 25 января сообщалось, что сделка сорвался из-за того, что Тикнизян не согласовал с сине-бело-голубыми условия контракта.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.