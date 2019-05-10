Погребняк забил 115-й гол в зачет "Клуба 100" и догнал Семшова

Нападающий "Урала" Павел Погребняк принес команде ничью в матче 28-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (2:2). 35-летний форвард сравнял счет на 96-й минуте. Для Погребняка это 115-й гол в зачет "Клуба 100". По данномау показателю он сравнялся с Игорем Семшовым.

47 мячей Погребняк забил в чемпионате России, 7 - в Кубке России, 21 - в еврокубках, 32 - в иностранных клубах, а еще 8 - за сборную России.

Первое место в "Клубе 100" по-прежнему занимает Александр Кержаков (233). Из действующих игроков больше Погребняка забивали только форвард "Зенита" Артем Дзюба (147) и нападающий "Краснодара" Ари (119).

Клуб 100