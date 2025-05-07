Подберезкин — о возможном чемпионстве «Краснодара»: «Желаю Феде Смолову этого, он заслужил своей карьерой»

Бывший полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин в разговоре с «СЭ» высказался о возможном чемпионстве команды.

«Переживаю и болею за «Краснодар». Очень хочу, чтобы они стали чемпионами. Сергей Николаевич [Галицкий] 100 процентов заслужил. Была загвоздка в менталитете, ведь не было чемпионств ранее. Но я общался вот с Федей Смоловым, он говорит: «Все окей». Ему я тоже искренне желаю стать чемпионом, он своей карьерой заслужил. У «Краснодара» очень хороший состав для того, чтобы завоевать титул. Напишу ли Сергею Николаевичу в таком случае? Напишу с удовольствием, без проблем. Но не уверен, что ответит. Либо через СМИ тогда поздравлю», — сказал Подберезкин «СЭ».

«Краснодар» идет на первом месте, набрав 61 очко в 27 турах чемпионата России-2024/25. «Зенит», находящий на второй строчке, отстает на 4 очка.