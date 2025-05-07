Быстров — о своей карьере: «Говорили об АПЛ, но было четкое понимание, что я туда не хочу»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров рассказал, что не хотел выступать в АПЛ по ходу карьеры.

«Предложения из Англии? Да, говорили об АПЛ. Но у меня было четкое понимание, что туда не хочу, туда не поеду. Люблю нашу родину. Куда-то ехать, остаться без рыбалки, без друзей и родственников было невозможно», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

Быстров завершил карьеру в 2018 году. Футболист выступал за «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно». Полузащитник дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Кубок страны.

Также в активе Быстрова 4 гола в 47 матчах за сборную России.