7 мая, 11:54

Быстров — о своей карьере: «Говорили об АПЛ, но было четкое понимание, что я туда не хочу»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров рассказал, что не хотел выступать в АПЛ по ходу карьеры.

«Предложения из Англии? Да, говорили об АПЛ. Но у меня было четкое понимание, что туда не хочу, туда не поеду. Люблю нашу родину. Куда-то ехать, остаться без рыбалки, без друзей и родственников было невозможно», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

Быстров завершил карьеру в 2018 году. Футболист выступал за «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно». Полузащитник дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Кубок страны.

Также в активе Быстрова 4 гола в 47 матчах за сборную России.

Источник: «РБ Спорт»
Владимир Быстров
Футбол
РПЛ
  • svs

    Вспомнилась басня про лису и "кислый" виноград.

    09.05.2025

  • napadenie

    Хорошая отмазка, но скорее понимал главное, что набору игровых качеств ограничен и простоват для «тамошнего» футбола.

    07.05.2025

  • Андрей С.

    Володька,у тебя других дел нет?Нормальный нап был,но сейчас займись чем-то другим,кроме футбола если умеешь...

    07.05.2025

  • ANTI BOMG

    кто говорил-то? какие-то голоса в бАшке? не нужен нам берег аглицкий, чужая АПЛ не нужна:joy::rofl::sweat_smile:

    07.05.2025

  • Федор

    Эти пидорыыыы , которые оставили комментарий,не правы!!!! Пишите обасную

    07.05.2025

  • Фирсыч

    Конечно, там не похалтурничаешь.

    07.05.2025

  • Gordon

    То есть Павлюченко, Аршавин, Жирков, Погребняк, Билялетдинов, Канчельскис, Харин, Смертин все нашу Родину не любят? Понятно :) Вовочка каким был, таким и остался.

    07.05.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

