Судейство

7 мая, 11:38

«Динамо» попросило КДК разобрать эпизод с удалением Карраскаля

Игнат Заздравин
Корреспондент

Московское «Динамо» обратилось в КДК РФС по итогам матча 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Москвичи попросили разобрать эпизод, произошедший на 49-й минуте встречи с удалением полузащитника Хорхе Карраскаля.

26-летний колумбиец получил прямую красную карточку «за агрессивное поведение, удар соперника рукой в лицо во время игры». За это футболисту грозит дисквалификация до 4 матчей, в случае применения максимальной санкции Карраскаль пропустит все оставшиеся игры в этом сезоне РПЛ.

Хорхе Карраскаль
