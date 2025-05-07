«Динамо» попросило КДК разобрать эпизод с удалением Карраскаля
Московское «Динамо» обратилось в КДК РФС по итогам матча 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.
Москвичи попросили разобрать эпизод, произошедший на 49-й минуте встречи с удалением полузащитника Хорхе Карраскаля.
26-летний колумбиец получил прямую красную карточку «за агрессивное поведение, удар соперника рукой в лицо во время игры». За это футболисту грозит дисквалификация до 4 матчей, в случае применения максимальной санкции Карраскаль пропустит все оставшиеся игры в этом сезоне РПЛ.
