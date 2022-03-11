Правительство рассмотрит предложения РФС по мерам экономической поддержки футбола

Как стало известно «СЭ», несколько дней назад Российский футбольный союз направил свои предложения по мерам экономической поддержки российского футбола в Правительство РФ.

РФС предлагает меры налогового стимулирования для развития футбола.

Среди ключевых приоритетов:

— существенное снижение налоговой нагрузки на профессиональные клубы и другие футбольные организации, в том числе детско-юношеские футбольные школы;

— стимулирование роста частных инвестиций футбол, а также увеличение коммерческих доходов в финансировании профессиональных клубов.

Решения по этим мерам будут приниматься на уровне «экономического» первого вице-премьера Андрея Белоусова, а также профильного «спортивного» вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Это лишь одно из направлений, по которым сейчас идет работа. Параллельно РФС ведет консультации с комитетом Госдумы по физической культуре и спорту по ряду законодательных инициатив, направленных на поддержку российского футбола. А также с Минспорта — по развитию системы внутренних соревнований.