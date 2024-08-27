Наумов дал совет Миранчуку: «Надо попроситься назад в «Локомотив»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью «СЭ» заявил, что полузащитнику Антону Миранчуку следует вернуться в команду.

— Не впору ли Антону Миранчуку сейчас кусать локти? Отказался продлевать контракт с «Локо» и никак не может найти себе новый клуб.

— Думаю, все стороны ошиблись в этом вопросе. Клуб, игрок и его агент. Надо было договориться. Футболиста такого уровня, как Миранчук, найти на рынке непросто. Вернее можно, но он стоит больших денег. Экономнее было поднять ему зарплату. Все допустили просчет. Не надо было диктовать свои условия. Это касается и агента Антона. Знаю Вадима Шпинева. Он всегда поступал разумно, а в этой ситуации ошибся. Если у тебя нет нового клуба, нет верного варианта, тогда лучше остаться в «Локо». А вот так — взять уйти, хлопнуть дверью, но остаться у разбитого корыта — неправильно. Какой теперь выход? Попробовать договориться с «Локо»?

— Попроситься назад?

— Ну а почему нет? Вовремя исправить ошибку — это тоже большое искусство. А это точно была ошибка. Ну придется пойти на небольшое понижение зарплаты. Не страшно. Это лучше, чем вообще сидеть без команды.

Летом этого года 28-летний Миранчук покинул «Локомотив» в статусе свободного агента. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за железнодорожников 38 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.