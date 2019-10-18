Почему Дюпин в основе «Рубина» несмотря на ошибки? Шаронов все объяснил

Тренер «Рубина» Роман Шаронов признал, что в матче с «Краснодаром» (0:1) в 5-м туре РПЛ вратарь казанцев Юрий Дюпин допустил ошибку, однако отметил, что настроен поддержать игрока.

— С «Краснодаром» Юра ошибся, действительно, — рассказал Шаронов. — Но как важно было отреагировать? Если бы он остался в воротах, то Игнатьев бы ничего не сделал. Но Дюпин эмоционально выбежал, хотя защитники хорошо среагировали — Сорокин и Уремович накрывали соперника. Важна позиция для перехода: не надо просто смотреть футбол, нужно создавать условия для партнеров и быть готовым.

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