Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Победная раздевалка «Рубина» после матча со «Спартаком»

22:28
Теги:

Футболисты казанского «Рубина» выиграли у московского «Спартака» в матче первого тура чемпионата России.

Встреча в Казани завершилась со счетом 1:0. Гол на 49-й минуте забил Илья Самошников.

Казанский клуб после окончания матча выложил в Twitter фото раздевалки команды.

Этот матч стал первым официальным для главного тренера «красно-белых» Руя Витории. «Рубин» в официальных играх не выигрывал у «Спартака» с октября 2014 года.

Рубин — Спартак

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Бывший хоккеист СКА и участник Олимпиады скончался от коронавируса
Захарова хлестко ответила на нападки украинского журналиста в адрес РФ
Почему кошки любят спать на человеке
Врач развеял популярные мифы о растворимом кофе
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры