Победная раздевалка «Рубина» после матча со «Спартаком»
22:28
Футболисты казанского «Рубина» выиграли у московского «Спартака» в матче первого тура чемпионата России.
Встреча в Казани завершилась со счетом 1:0. Гол на 49-й минуте забил Илья Самошников.
Казанский клуб после окончания матча выложил в Twitter фото раздевалки команды.
Этот матч стал первым официальным для главного тренера «красно-белых» Руя Витории. «Рубин» в официальных играх не выигрывал у «Спартака» с октября 2014 года.
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