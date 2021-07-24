Победная раздевалка «Рубина» после матча со «Спартаком»

Футболисты казанского «Рубина» выиграли у московского «Спартака» в матче первого тура чемпионата России.

Встреча в Казани завершилась со счетом 1:0. Гол на 49-й минуте забил Илья Самошников.

Казанский клуб после окончания матча выложил в Twitter фото раздевалки команды.

Этот матч стал первым официальным для главного тренера «красно-белых» Руя Витории. «Рубин» в официальных играх не выигрывал у «Спартака» с октября 2014 года.