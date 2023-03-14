Писарский считает, что «Севастополь» и «Таврия» спокойно могут быть в верхней части таблицы ФНЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский (Сычевой) высказался о расписании чемпионата и FONBET Кубка России.

— Как вам такие серии — из-за формата Кубка одни и те же команды играют друг с другом несколько матчей подряд?

— Если честно, это не радует. Я бы не сказал, что это приятно. Но так совпало, надо играть, — приводит «РБ Спорт» слова Писарского.

— Вы крымский парень. Как смотрите на то, что команды Крыма, вероятно, вскоре войдут в состав участников ФНЛ?

— Надеюсь на это и буду только рад.

— Насколько команды будут конкурентоспособны на уровне ФНЛ и второй лиги?

— Думаю, некоторые команды Крыма спокойно могут быть в верхней части таблицы первой лиги.

— Некоторые — это какие?

— «Севастополь», «Таврия». Раньше сказал бы, что «Крымтеплица», но сейчас там нет конкретики, команда не ставит задачу набирать хороших игроков, играют молодые.

Писарский в январе этого года перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов». В текущем сезоне он провел 17 матчей в РПЛ, в которых забил 14 голов и сделал 2 результативные передачи. В FONBET Кубке России на его счету 5 забитых мячей в 6 играх.