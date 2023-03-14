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Сегодня, 14:12

Писарский считает, что «Севастополь» и «Таврия» спокойно могут быть в верхней части таблицы ФНЛ

Алина Савинова
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский (Сычевой) высказался о расписании чемпионата и FONBET Кубка России.

— Как вам такие серии — из-за формата Кубка одни и те же команды играют друг с другом несколько матчей подряд?

— Если честно, это не радует. Я бы не сказал, что это приятно. Но так совпало, надо играть, — приводит «РБ Спорт» слова Писарского.

— Вы крымский парень. Как смотрите на то, что команды Крыма, вероятно, вскоре войдут в состав участников ФНЛ?

— Надеюсь на это и буду только рад.

— Насколько команды будут конкурентоспособны на уровне ФНЛ и второй лиги?

— Думаю, некоторые команды Крыма спокойно могут быть в верхней части таблицы первой лиги.

— Некоторые — это какие?

— «Севастополь», «Таврия». Раньше сказал бы, что «Крымтеплица», но сейчас там нет конкретики, команда не ставит задачу набирать хороших игроков, играют молодые.

Писарский в январе этого года перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов». В текущем сезоне он провел 17 матчей в РПЛ, в которых забил 14 голов и сделал 2 результативные передачи. В FONBET Кубке России на его счету 5 забитых мячей в 6 играх.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-pisarskij-sevastopol-i-tavriya-spokojno-mogut-by-t-v-verhnej-chasti-tablitsy-fnl/
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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