Хорхе Карраскаль получил вызов в сборную Колумбии

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль получил вызов в сборную Колумбии.

24-летнему футболисту предстоит сыграть с Южной Кореей (24 марта) и Японией (28 марта).

В текущем сезоне колумбийский полузащитник провел за ЦСКА 22 матча во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 6 голевых передач.