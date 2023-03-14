Хорхе Карраскаль получил вызов в сборную Колумбии
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль получил вызов в сборную Колумбии.
24-летнему футболисту предстоит сыграть с Южной Кореей (24 марта) и Японией (28 марта).
В текущем сезоне колумбийский полузащитник провел за ЦСКА 22 матча во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 6 голевых передач.
Источник: https://t.me/pfccskamoscow/12094
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|12:00
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|14:15
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Урал – Динамо
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Факел – Сочи
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