Пименов: «Джикия хороший вариант для усиления «Локомотива»

Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов считает, что железнодорожники могли бы усилиться защитником «Спартака» Георгием Джикией.

«Что касается игры центральных защитников «Локомотива», мне кажется, нужны новые футболисты на эту позицию. Например, Джикия — хороший вариант усиления для «Локомотива», — цитирует Пименова «РБ Спорт».

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года. Игрок выступает за московский клуб с 2017 года. Он провел за команду 211 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

29-летний защитник оставался на скамейке в 3 из последних 5 матчей красно-белых во всех турнирах. Всего в текущем сезоне в активе Джикии 8 матчей, в которых он не отличился результативными действиями.