Председатель совета директоров «Пари НН» о возможном назначении в «Торпедо»: «Не собираюсь никуда уходить»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении на пост президента «Торпедо».

«Я сконцентрирован на «Пари НН» и не собираюсь никуда уходить. Слухи про кандидатов в руководство «Торпедо» мне комментировать точно не уместно», — сказал Кондратов «СЭ».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Торпедо» недовольно работой президента клуба Ярослава Савина и рассматривает вариант с приглашением Кондратова.