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Певица Клава Кока поздравила форварда «Динамо» Тюкавина с победой над ЦСКА

01:04
Константин Тюкавин. Фото «СЭ»
Константин Тюкавин. Фото «СЭ»
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Певица Клава Кока опубликовала сторис в Instagram с матча 30-го тура Тинькофф РПЛ между «Динамо» и ЦСКА (3:2).

Певица выложила фото с форвардом «Динамо» Константином Тюкавиным, который год назад снялся в ее клипе «Химия», сьемки которого проходили на «ВТБ Арене».

«Кто помнит Костю из моего клипа «Химия»? Уже год прошел! Тюкавин, поздравляю с победой», — написала Клава Кока.

Клава Кока и Константин Тюкавин. Фото Instagram
Клава Кока и Константин Тюкавин. Фото Instagram

«Динамо» после победы над ЦСКА заняло седьмое место в турнирной таблице, армейцы расположились на шестой строчке и не попали в еврокубки.

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Материалы сюжета: РПЛ сезон 2020 / 2021. 30-й тур. Расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр