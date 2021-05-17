Певица Клава Кока поздравила форварда «Динамо» Тюкавина с победой над ЦСКА

Певица Клава Кока опубликовала сторис в Instagram с матча 30-го тура Тинькофф РПЛ между «Динамо» и ЦСКА (3:2).

Певица выложила фото с форвардом «Динамо» Константином Тюкавиным, который год назад снялся в ее клипе «Химия», сьемки которого проходили на «ВТБ Арене».

«Кто помнит Костю из моего клипа «Химия»? Уже год прошел! Тюкавин, поздравляю с победой», — написала Клава Кока.

Клава Кока и Константин Тюкавин. Фото Instagram

«Динамо» после победы над ЦСКА заняло седьмое место в турнирной таблице, армейцы расположились на шестой строчке и не попали в еврокубки.