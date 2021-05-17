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Тедеско пронесли на руках на борту самолета «Спартака», Жиго зарядил кричалки

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Доменико Тедеско с игроками «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Доменико Тедеско. Самюэль Жиго. Доменико Тедеско (справа) с игроками «Спартака». Фото ФК «Спартак»
Доменико Тедеско с игроками «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Игроки «Спартака» пронесли на руках главного тренера команды Доменико Тедеско на борту самолета.

Видео опубликовал официальный Twitter клуба. Команда возвращалась из Грозного после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:2).

Футболисты пронесли на руках не только Тедеско, но и его ассистентов Андреаса Хинкеля и Макса Урванчки.

Тедеско и его штаб покидают команду по окончании сезона. Красно-белые заняли второе место в Тинькофф РПЛ и сыграют в отборочном турнире Лиги чемпионов.

Доменико Тедеско.
Доменико Тедеско.

Спартаковцы также прокричали несколько зарядов. «Заводилой» выступил защитник Самюэль Жиго. Вместе с командой на борту находился пилот, герой России Дамир Юсупов.

Самюэль Жиго.
Самюэль Жиго.

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