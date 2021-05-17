Тедеско пронесли на руках на борту самолета «Спартака», Жиго зарядил кричалки

Игроки «Спартака» пронесли на руках главного тренера команды Доменико Тедеско на борту самолета.

Видео опубликовал официальный Twitter клуба. Команда возвращалась из Грозного после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:2).

Возвращение из Грозного в Москву вместе с @Ural_Air_Lines получилось невероятно крутым!



Кричали «Вперёд, «Спартак» вместе с героем России Дамиром Юсуповым, а затем на руках пронесли тренерский штаб! Не обошлось и без заряда от Жиго ?



Лучше сегодня вы уже ничего не увидите ? pic.twitter.com/cAJ0d21iQQ — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 16, 2021

Футболисты пронесли на руках не только Тедеско, но и его ассистентов Андреаса Хинкеля и Макса Урванчки.

Тедеско и его штаб покидают команду по окончании сезона. Красно-белые заняли второе место в Тинькофф РПЛ и сыграют в отборочном турнире Лиги чемпионов.

Доменико Тедеско.

Спартаковцы также прокричали несколько зарядов. «Заводилой» выступил защитник Самюэль Жиго. Вместе с командой на борту находился пилот, герой России Дамир Юсупов.