Песков — о заявлении Путина о лимите на легионеров: «Решение за РФС»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал «СЭ» заявление Владимира Путина, который сегодня выступил против отмены лимита на легионеров в российской футболе.
«Это высказанное мнение. Решение за РФС», — сказал Песков «СЭ».
Действующий в данный момент в Тинькофф чемпионате России лимит на легионеров по схеме «8+17» подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды. При этом все восемь футболистов могут одновременно выходить на поле.
После 6 игр в текущем сезоне РПЛ в турнирной таблице лидирует «Зенит» с 14 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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