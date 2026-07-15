Первый тренер Соболева о трансфере Аугусто в «Зенит»: «Конкуренция только раззадорит Сашу»

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева в разговоре с «СЭ» оценил переход форварда Фелипе Аугусто в клуб из Санкт-Петербурга.

«Саша уже привык к этой конкуренции. Как я понял, Аугусто — это не звезда. Перспективный игрок, но ему еще нужно себя проявить. Конкуренция Сашу только раззадорит. Ну не может быть одного нападающего у такой команды как «Зенит». Главное, чтобы сейчас с еврокубками что-то сдвинулось», — сказал Горбунов «СЭ».

«Зенит» объявил о подписании Аугусто 29 июня. До этого форвард выступал за «Трабзонспор». В сезоне-2025/26 он забил 15 голов в 40 матчах.