Первый тренер Соболева считает, что форвард способен стать лучшим бомбардиром РПЛ в новом сезоне

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева поделился с «СЭ» мнением о желании форварда стать лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2026/27.

«Если будет играть, то может побороться за звание лучшего бомбардира. Не знаю, как сейчас будет Семак его использовать. Весной он хорошо себя показал, но теперь все начинается по-новому. Пока Саша выглядит неплохо. Надеюсь, будет играть и забивать», — сказал Горбунов «СЭ».

В сезоне-2025/26 Соболев забил 10 голов и занял восьмое место в списке лучших бомбардиров чемпионата России. Больше всех в прошлом сезоне РПЛ забил нападающий «Краснодара» Джон Кордоба — на его счету 17 мячей.