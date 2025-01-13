Первый тренер Батракова — о его будущем: «Он уже потихоньку становится легендой «Локомотива»

Первый тренер полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Александр Зуев в разговоре с «СЭ» поделился мнением по поводу будущего игрока.

— Какой путь следует выбрать Алексею: продлевать контракт и становиться легендой «Локомотива» либо же поскорее уезжать в Европу?

— Сейчас Леше, конечно, нужно продлевать контракт. Я думаю, что он уже потихоньку становится легендой «Локомотива». Ему нужно еще здесь поиграть и оставить у нас в России свой неизгладимый след. Немножко обрасти мясом, мышцами. Но и в Европе, конечно, ему тоже стоит поиграть.

В этом сезоне 19-летний Батраков провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

(Дарик Агаларов)