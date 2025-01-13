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Овчинников — о возможном возвращении Промеса в «Спартак»: «Он может нарушить построения Станковича»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников поделился мыслями о возможном возвращении в «Спартак» нидерландского нападающего Квинси Промеса.

«Промес уже год не играл. Неясно, в каком он находится состоянии. Он сможет вернуться, но главный вопрос: нужен ли он «Спартаку»? Это непростой паренек. Может и построения Станковича нарушить. Все может быть. Он же захочет место в основном составе, но кто его даст. Сейчас «Спартак» уже другой», — цитирует Овчинникова Legalbet.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018, а также с 2021 по 2024 год. После зимних сборов команды в прошлом сезоне футболиста задержали в ОАЭ за то, что он попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Позже Промеса освободили из-под стражи, но ему запрещено покидать страну. Игрок должен дождаться судебного решения об экстрадиции в Нидерланды, где он признан виновным в нападении на двоюродного брата и в контрабанде наркотиков.

Источник: Legalbet
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Валерий Овчинников
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1
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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