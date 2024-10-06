Шикунов о первом голе «Спартака»: «Ошибка Одоевского, надо было просто вынести мяч»

Бывший спортивный директор «Спартака» и «Ростова» Александр Шикунов в интервью «СЭ» поделился мнением о крупной победе красно-белых над дончанами (3:0).

— «Спартак» наиграл на 3:0?

— Счет на табло — никуда не денешься. А ведь еще и несколько мячей красно-белых отменили. Но и «Ростов» тоже мог забить. Такие грубые ошибки на таком уровне дончанам делать нельзя. Недопустимо!

— Вы про первый гол?

— Это просто комедия... Ну сколько можно на этом палиться?! У «Ростова» уже и новый вратарь, а все равно — одно и то же. К чему эти розыгрыши? Подарили гол на ровном месте. Такие эпизоды ломают команду. Неужели непонятно? Потом побежали отыгрываться, слишком высоко поднялись, получили еще один... Опять грубая ошибка в обороне. До перерыва «Спартак» точно не наиграл на 3:0. Ну никак этот счет не вытекал из логики игры. Москвичей стоит похвалить, они использовали ляпы соперника. Но, согласитесь, до первого гола у команды Станковича впереди не было ничего!

— Первый гол — это прежде всего ошибка Одоевского или Глебова, которого накрыл Умяров?

— В первую очередь возникают вопросы к голкиперу. Одоевскому надо было просто выносить мяч вперед. А он отдал передачу, что называется, на грани... Но это стиль «Ростова». Дончане хотят так играть, однако, видите, как получается. Значит, не тот уровень футболистов, чтобы таким образом начинать атаки, выходить из обороны. «Ростов» не «Барселона». Глебов в касание хотел отпасовать, но его уже накрыли. И вратарь должен был все это предвидеть. Глебов спиной находился к Умярову, он не понимал, где конкретно спартаковец, как далеко он от него — в метре, в полуметре... Это прежде всего недоработка Одоевского. Хроническая болезнь «Ростов». Ей богу! Повторюсь, до этой ошибки красно-белые впереди вообще ничего не создали. Напротив, у гостей были хорошие подходы. Сутормин пробил, а мог даже отдать. Первые минуты вообще остались за гостями, которые выполняли план Валерия Георгиевича (Карпина. — Прим. «СЭ»). Но этот первый гол все сломал. И автоматом пошло — второй, третий. Четвертый не засчитали, — сказал Шикунов «СЭ».

«Спартак» (19 очков) занимает пятое место в РПЛ после 11 матчей. «Ростов» (12) идет девятым в турнирной таблице.

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