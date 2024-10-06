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Сегодня, 13:45

Шикунов об Угальде: «Когда он выходит на фланге, возникают сомнения по поводу его цены»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» заявил, что на фланге нападающий красно-белых Манфред Угальде не может проявить своих лучших качеств.

— Николсон оформил дубль в ворота «Ростова», еще два мяча не засчитали. Фантастика? В него же уже мало кто верил?

— Бывают такие дни (улыбается).

— Он пока вам не доказал свою состоятельность?

— Да дай бог, чтобы его сейчас прорвало. Может, его после этого дубля переклинит и он начнет забивать на постоянной основе? Что ж, мы только порадуемся за Шамара.

— При этом Угальде не слишком комфортно себя чувствует на фланге?

— К сожалению, да. Это не его позиция. Не то... Он там не интересен. Угальде хорош, когда под ним располагается Барко. Костариканец здорово чувствует аргентинца, открывается, отскакивает, куда нужно. Вот в эти моменты ты и понимаешь, почему «Спартак» за него заплатил такие деньги (13 миллионов евро. — Прим. «СЭ»). А когда Манфред выходит на фланге, сразу возникают сомнения по поводу его стоимости.

Но, с другой стороны, какие могут быть вопросы к Станковичу? Он сделал ставку в центре нападения на Николсона и угадал. Вообще этот матч даст тренерскому штабу красно-белых хорошую пищу для размышлений. Где повезло, где соперник подарил гол, а где все было закономерно? Придется подумать, поломать голову, — сказал Шикунов «СЭ».

«Спартак» (19 очков) занимает пятое место в РПЛ после 11 матчей. «Ростов» (12) идет девятым в турнирной таблице.

Полностью интервью Александра Шикунова читайте на сайте «СЭ».

Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
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