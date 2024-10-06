В «Ростове» рассказали детали ДТП с клубным автобусом

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал подробности ДТП с участием автобуса, в котором находились игроки команды.

Инцидент произошел после матча со «Спартаком» (0:3) в 11-м туре РПЛ.

«После ДТП, насколько я понял, не быстро все было, несколько часов оформлялись. Никто не пострадал, но оформление заняло время. Команда еще в дороге, к 12-13 часам должны добраться в Ростов-на-Дону», — цитирует Рыскина ТАСС.

«Ростов» после 11-го тура занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.