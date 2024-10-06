«Ростов» не «Барса», ну к чему эти розыгрыши? До ошибки Одоевского у «Спартака» не было ничего!» Мнение Шикунова

Бывший спортивный директор «Спартака» и «Ростова» Александр Шикунов — о крупной победе красно-белых над дончанами (3:0).

— «Спартак» наиграл на 3:0?

— Счет на табло — никуда не денешься. А ведь еще и несколько мячей красно-белых отменили. Но и «Ростов» тоже мог забить. Такие грубые ошибки на таком уровне дончанам делать нельзя. Недопустимо!

— Вы про первый гол?

— Это просто комедия... Ну сколько можно на этом палиться?! У «Ростова» уже и новый вратарь, а все равно — одно и то же. К чему эти розыгрыши? Подарили гол на ровном месте. Такие эпизоды ломают команду. Неужели непонятно? Потом побежали отыгрываться, слишком высоко поднялись, получили еще один... Опять грубая ошибка в обороне. До перерыва «Спартак» точно не наиграл на 3:0. Ну никак этот cчет не вытекал из логики игры. Москвичей стоит похвалить, они использовали ляпы соперника. Но, согласитесь, до первого гола у команды Станковича впереди не было ничего!

— Второй тайм стал уже формальностью?

— «Спартак» играл просто по счету. Да, «Ростов» имел моменты, но Максименко где-то выручил хозяев. В целом после 3:0 поезд для команды Карпина ушел. Не верилось, что гости спасут игру после таких грубейших ошибок!

— Первый гол — это прежде всего ошибка Одоевского или Глебова, которого накрыл Умяров?

— В первую очередь возникают вопросы к голкиперу. Одоевскому надо было просто выносить мяч вперед. А он отдал передачу, что называется, на грани... Но это стиль «Ростова». Дончане хотят так играть, однако, видите, как получается. Значит, не тот уровень футболистов, чтобы таким образом начинать атаки, выходить из обороны. «Ростов» не «Барселона». Глебов в касание хотел отпасовать, но его уже накрыли. И вратарь должен был все это предвидеть. Глебов спиной находился к Умярову, он не понимал, где конкретно спартаковец, как далеко он от него — в метре, в полуметре... Это прежде всего недоработка Одоевского. Хроническая болезнь «Ростов». Ей богу! Повторюсь, до этой ошибки красно-белые впереди вообще ничего не создали. Напротив, у гостей были хорошие подходы. Сутормин пробил, а мог даже отдать. Первые минуты вообще остались за гостями, которые выполняли план Валерия Георгиевича (Карпина. — Прим. «СЭ»). Но этот первый гол все сломал. И автоматом пошло — второй, третий. Четвертый не засчитали.

Шамар Николсон. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

— Николсон оформил дубль, еще два мяча не засчитали. Фантастика? В него же уже мало кто верил?

— Бывают такие дни (улыбается).

— Он пока вам не доказал свою состоятельность?

— Да дай бог, чтобы его сейчас прорвало. Может, его после этого дубля переклинит и он начнет забивать на постоянной основе? Что ж, мы только порадуемся за Шамара.

— При этом Угальде не слишком комфортно себя чувствует на фланге?

— К сожалению, да. Это не его позиция. Не то... Он там не интересен. Угальде хорош, когда под ним располагается Барко. Костариканец здорово чувствует аргентинца, открывается, отскакивает куда нужно. Вот в эти моменты ты и понимаешь, почему «Спартак» за него заплатил такие деньги (13 миллионов евро. — Прим. «СЭ»). А когда Манфред выходит на фланге, сразу возникают сомнения по поводу его стоимости.

Но, с другой стороны, какие могут быть вопросы к Станковичу? Он сделал ставку в центре нападения на Николсона и угадал. Вообще этот матч даст тренерскому штабу красно-белых хорошую пищу для размышлений. Где повезло, где соперник подарил гол, а где все было закономерно? Придется подумать, поломать голову.

— Виллиан Жозе уже привел себя в порядок?

— Слушайте, ну пора бы уже, все-таки три месяца прошло (смеется). За такой срок можно набрать форму. Он вообще-то в серьезном клубе играл и за сезон забил в чемпионате Испании 10 мячей. Это показатель. Не могли же его навыки в одночасье куда-то улетучиться.

— Вы хорошо относитесь к Зиньковскому, но сейчас он, похоже, оказался в глухом запасе.

— Меня эта ситуация расстраивает. Зиньковский — интересный игрок. Но тренеру виднее. Просто Антон, наверное, не тот товарищ, который живет по принципу: сейчас я всех перегрызу! Он более творческий парень, и к нему, пожалуй, нужен соответствующий подход. Если в него поверить, он будет здорово выполнять свою работу.

— Но реально ли выиграть конкуренцию у такого Маркиньоса?

— Не знаю, как Зиньковский будет выходить из этой ситуации. Конкуренция серьезная. Он раньше в такие истории не попадал. Все предыдущие годы Антон всегда играл. В «Чертанове», Самаре, «Спартаке». Желаю ему все это переосмыслить и перебороть.