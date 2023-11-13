Первак заявил, что ждал большего от Дзюбы в первом круге РПЛ

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак заявил, что ждал большего от форварда «Локомотива» Артема Дзюбы. Он также назвал команду, которая его разочаровала в первом круге РПЛ.

— Не могу назвать разочарованием, но я ждал большего от Дзюбы. Я думал, что увижу от него больше голов. Но он итак приносит весомую пользу команде.

— Какая команда разочаровала больше всего?

— Ждал большего от «Ростова» — это сто процентов. Также думал увидеть лучших результатов от «Ахмата». С приходом Ромащенко думал, что пойдет все по-другому. Я знаю, что он правильный и знающий специалист. И играет его команда хорошо же. Но результатов нет — так бывает, — цитирует Первака «Спорт День за Днем».

«Ростов» после 15 туров РПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.