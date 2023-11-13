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Сегодня, 14:54

Кассьерра сегодня пройдет медобследование после травмы в матче с «Краснодаром»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Матео Кассьерра.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра 13 ноября пройдет медицинское обследование, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Обследование позволит определить характер травмы форварда и сроки его восстановления.

26-летний колумбиец получил повреждение в матче 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1). Его заменили на 86-й минуте.

В текущем сезоне Кассьерра провел 20 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 5 голевых передач.

Источник: ФК «Зенит»
Матео Кассьерра
Футбол
ФК Зенит
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Агент Дивеева рассказал, когда восстановится защитник ЦСКА
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

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Краснодар

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

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Квинси Промес

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