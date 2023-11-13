Кассьерра сегодня пройдет медобследование после травмы в матче с «Краснодаром»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра 13 ноября пройдет медицинское обследование, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Обследование позволит определить характер травмы форварда и сроки его восстановления.

26-летний колумбиец получил повреждение в матче 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1). Его заменили на 86-й минуте.

В текущем сезоне Кассьерра провел 20 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 5 голевых передач.