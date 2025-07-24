Перрен мог перейти в МЛС, Саудовскую Аравию или остаться во Франции, но выбрал «Краснодар»

Как стало известно «СЭ», у новичка «Краснодара» Гаэтана Перрена было несколько предложений о переходе. Они поступили от клубов из МЛС, Саудовской Аравии и лиги 1, однако француз выбрал «Краснодар» в качестве продолжения карьеры.

Контракт футболиста с «быками» рассчитан на три года. 29-летний француз будет выступать под 23-м номером.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма сделки составила 4,5 миллиона евро.

Перрен выступал за «Осер» с 2021 года. В сезоне-2024/25 на счету вингера 35 матчей во всех турнирах, в которых он забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Футболист стал лучшим ассистентом лиги 1.