Мостовой: «Спартак» — самая популярная, народная команда. Она ею была, есть и будет всегда»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Бывший футболист СССР и сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о самой популярной команде в стране.

«Конечно, я скажу, что «Спартак». Я играл в этой народной команде. Ее такой называли еще 30 лет назад. Все же знают, что «Спартак» — это народная команда. Не мы же это все придумали. О чем тут говорить? Это же история. «Реал Мадрид» был королевским клубом, так он им и остался. Никто же не претендует на звание королевского клуба. Так что здесь бесполезно спорить. Нужно эту тему раз и навсегда закрыть. «Спартак» — самая популярная, народная команда. Она ею была, есть и будет всегда», — сказал Мостовой «СЭ».

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.