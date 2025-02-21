Перейра не перейдет в «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему полузащитник Матеус Перейра не перешел в стан петербуржцев.

Согласно информации РИА «Новости», стороны не смогли вовремя договориться о трансфере.

28-летний бразилец имеет действующий контракт до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.